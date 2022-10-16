شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وسط مواجهات بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات وسط مواجهات بالضفة والقدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، أكثر من 13 مواطناً من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب جمعة حكم الخراز من مدينة طوباس، والشابين إسلام عادل حجازي ووسام مروان شختور من مدينة بيت لحم.

وأوضح أن الجنود اعتقلوا الشاب وسيم الجعبري من الخليل والمواطن هشام عبد ربه ونجله مراد من منطقة الحيلة بمدينة يطا جنوبا.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية أربعة شبان بينهم مصاب قرب مفترق زيف جنوب الخليل، ولم يعرف وضعه الصحي.

وفي القدس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية العيسوية فجر اليوم، وشنت حملة مداهمات واعتقالات طالت الشقيقين عمر وعلاء موسى أبو رياله وإبراهيم عواد.

وتواصلت في حي الشيخ جراح المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي وفرت حماية لاعتداءات المستوطنين.

وأطلق شبان مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في بلدة نعلين غرب رام الله.

وفي رام الله، أشعل الشبان النيران والإطارات المطاطية في محيط معسكر لجيش الاحتلال قرب قرية دير جرير شرق رام الله.

وتمكن الشبان من إلقاء زجاجات حارقة على غرف لجنود الاحتلال عند البرج العسكري على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، خمس إصابات في صفوف الاحتلال، وثلاث عمليات إطلاق نار، إلى جانب اندلاع المواجهات في 19 نقطة.

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