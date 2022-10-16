"الداخلية" بغزة تكشف تفاصيل وفاة موقوف من سكان دير البلح





وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الموقوف نُقل لمستشفى الشفاء فجر الجمعة الماضية بعد شعوره بالإعياء، مشيراً إلى أنه بحسب إفادة التقرير الطبي فإن الوفاة بسبب مضاعفات إصابته بجلطة قلبية.



وأضاف أن الموقوف عسكري متقاعد من الأمن الوطني بغزة، أوقفته الشرطة العسكرية منذ السابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بتهمة التستر على مطلوب هارب وإيوائه.



ووفق البزم، فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، قررت فتح تحقيق في ظروف الوفاة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، وفاة الموقوف (ن، ع) الذي يبلغ من العمر (52 عاماً) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم.