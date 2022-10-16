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لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة

لخطورة الوضع.. مصر تدعو رعاياها بأوكرانيا للمغادرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أهابت سفارة مصر في كييف، بأبناء الجالية في أوكرانيا بسرعة مغادرة البلاد بـ "أقرب وقت ممكن"؛ لضمان أمن وسلامة جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية، في تجاوب سريع لتحذيرات مماثلة أصدرتها وزارة الخارجية قبل يومين بـ "الاستعداد للعودة إلى مصر".

ودعت سفارة مصر بكييف أبناء الجالية المصرية سرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي لأوكرانيا، وذلك في إطار متابعة السفارة للتطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية وحرصا منها على ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا، وفق (سكاي نيوز عربية). 

وطالبت سفارة مصر بكييف، في إعلان هام نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء المغادرة، وعدم التواجد أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

وفي تفسيره للحيثيات والأسباب التي تقف خلف تعليمات السفارة المصرية لرعاياها بالمغادرة، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع، في حديث خاص لموقع (سكاي نيوز عربية)، إنه عقب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية قبل أيام، بسبب التطورات الميدانية السريعة والمتلاحقة، أصدرت السفارة بيانها لكافة المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بسرعة المغادرة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي المطلع أن هناك عدة مؤشرات تدل على تصاعد الخطر، حيث أن عمليات نوعية باتت تقوم بها أجهزة الأمن والقوات المسلحة الأوكرانية في العمق الروسي، بعد استهداف جانب من جسر القرم قبل أسبوع.

وأضاف أن واحدا من تلك المؤشرات يكمن بعملية الإخلاء السريع التي تقوم بها السلطات المعينة من موسكو في منطقة خرسون بجنوب البلاد، في ضوء هجوم أوكراني مضاد يحقق تقدما ملحوظا.

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