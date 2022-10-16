فيديو.. حريق كبير بسجن في إيران وأمريكا تعلق





وأضاف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة اليوم الأحد، "تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا"، مضيفا أن واشنطن تتابع بشكل عاجل التقارير عن الحادث.







رام الله - دنيا الوطنشهد سجن إوين في طهران "اضطرابات" ليل السبت تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة"، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.ووقعت الاضطرابات في هذا السجن الذي يعد الأبرز في إيران، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية منذ شهر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.ونقلت وكالة (إرنا) عن مصدر أمني قوله إن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إيفين"، تطورت إلى "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، وقام هؤلاء "البلطجية بإضرام النيران في مستودع للألبسة في السجن، ما تسبب بحريق".وأضاف: "حاليا، الوضع هو تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الاطفاء يعملون على إخماد النيران"، موضحا "تم فصل مثيري الشغب عن الآخرين، والمحتجزون الآخرون عادوا إلى زنزاناتهم".بدورها، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.