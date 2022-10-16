مقتل 11 شخصًا في هجوم على معسكر روسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب 15 آخرون بإطلاق نار في موقع عسكري روسي في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن "مواطنين يتحدران من الاتحاد السوفيتي السابق أطلقا النار من أسلحة رشاشة خلال تدريب".كما أضافت "أثناء إجراء تدريبات على الرماية لأشخاص تطوعوا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، فتح الإرهابيان النار بأسلحة آلية على أفراد الوحدة"، وفق قناة (العربية).وتابعت "أثناء إطلاق النار، أصيب 11 شخصا بجروح قاتلة. وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المرافق الصحية حيث يتلقون العلاج اللازم".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم الرد على الإرهابيين وقتلهما".وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة بيلغورود الحدودية بعد هجوم للقوات الأوكرانية.