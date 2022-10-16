تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-17 26-16 25-15 بيت لحم 27-17 26-16 25-15 رام الله والبيرة 26-16 25-15 24-14 طولكرم 29-19 28-18 27-18 نابلس 28-18 27-17 26-16 قلقيلية 29-19 28-18 27-18 جنين 31-20 30-19 29-18 سلفيت 27-17 26-16 25-15 طوباس 32-21 31-20 30-19 روابي 28-18 27-17 26-16 الخليل 25-16 24-15 23-14 غزه 28-20 27-19 26-19 أريحا 36-24 35-23 34-22 خانيونس 28-20 27-19 26-19 الأغوار الشمالية 34-22 33-21 32-20 رفح 29-19 28-18 27-18

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: