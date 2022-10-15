الجامعة الإسلامية تستكمل تخريج طلبة كلية الهندسة ضمن الفوج الحادي والأربعين



وقد حضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور عليان عبد الله الحولي- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور خليل محمود الأسطل –عميد كلية الهندسة، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الهندسة، وعدد كبير من المهندسين والعاملين في القطاع الهندسي، والخريجين والخريجات، وذووهم.

يوم الحصاد والفرح.



وفي كلمته أمام حفل تخريج كلية الهندسة، أكد الأستاذ الدكتور الحولي على أن كلية الهندسة بالجامعة تعتبر إحدى ركائز الحقل الهندسي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطاقات البشرية التي تزود بها الكلية المؤسسات الهندسية شاهد على الإنجازات التي يتم تحقيقها، وأثنى على دور كلية الهندسة في مواكبة التطورات التقنية، ونقلها إلى البيئة التعليمية للطلبة، التي تنعكس بدورها على مخرجات العملية التعليمية، معبرًا عن اعتزاز الجامعة بالمشاريع النوعية والتطبيقية التي ينفذها الطلبة والتي تخدم بدورها عملية التنمية المجتمعية الشاملة.



ونوه الأستاذ الدكتور الحولي إلى مجموعة المراكز والمختبرات النوعية في كلية الهندسة التي تمتد خدماتها لتشمل المجتمع، مثل: مركز “إيوان” لعمارة التراث، ومختبرات المواد والتربة، ومركز الأبحاث والمشاريع، موضحًا حرص الجامعة على تدشين المراكز والوحدات والمختبرات التي تخدم العملية التعليمة في الجامعة وتسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور الخارجي والمجتمع.



كلمة الخريجين

ونيابة عن خريجي وخريجات كلية الهندسة، أثنى الخريج عبد الكريم معين الدبش على دور الآباء والأمهات في التشجيع الدائم والحث على الجد والاجتهاد، وتوفير كافة متطلبات تحقيق النجاح والتميز، ولفت إلى أن الجامعة ستخلد في ذاكرتهم أجمل ذكريات الدراسة والمدرسين والأصدقاء والبيئة الجامعية الجميلة، وحث الخريج الدبش خريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" على التحلي بالعزيمة والإصرار والتحدي من أجل بلوغ الأهداف والطموحات التي وضعوها في حياتهم.



درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ الدكتور الحولي، والدكتور الأسطل، الطالبة سنابل ناصر الحداد- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الهندسة للعام الدراسي 2021/2022م، درع التفوق والنجاح.





بروتوكول التخرج

وقد طلب الدكتور الأسطل، من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الهندسة في أقسام الهندسة: البيئية، الصناعية، الكهربائية، الميكانيكية، الحاسوب:

خريجو الدراسات العليا/ قسم الهندسة الكهربائية

أحمد نعيم عرفه حموده، احمد محمد حسين بركة، حسن سمير موسى النحال، خالد بسام عبد حامد اليازجي.المجيد عيسى، عباده اشرف مصباح القرماني، مصطفى محمد مرشد ابو عبدالله، يوسف مجدي





قسم الهندسة المدنية/إدارة المشروعات الهندسية

ابراهيم محمد ابراهيم الحجار، احمد سمير محمد دياب، انس تحسين موسى دياب، حذيفه حمدي سلمان معمر، عبدالله حسن عبدالله حمدان، محمد جميل محمود الصالحي، محمد زكى عبد الغنى الفران، محمد عزات عبد بحر، محمد مرعي أحمد مصلح، محمود فهمي ربحي عبدالقادر، هاني فريد صبحي ابوقمر، ابراهيم محمد ابراهيم الحجار، احمد سمير محمد دياب، انس تحسين موسى دياب، حذيفه حمدي سلمان معمر، عبدالله حسن عبدالله حمدان، محمد جميل محمود الصالحي، محمد زكى عبد الغنى الفران، محمد عزات عبد بحر، محمد مرعي أحمد مصلح، محمود فهمي ربحي عبدالقادر، هاني فريد صبحي ابوقمر، ابراهيم محمد ابراهيم الحجار، احمد سمير محمد دياب، انس تحسين موسى دياب، حذيفه حمدي سلمان معمر، عبدالله حسن عبدالله حمدان، محمد جميل محمود الصالحي، محمد زكى عبد الغنى الفران، محمد عزات عبد بحر، محمد مرعي أحمد مصلح، محمود فهمي ربحي عبدالقادر، هاني فريد صبحي ابوقمر.



قسم الهندسة المدنية/البنى التحتية



أحمد محمد حسن فياض، احمد ياسر احمد السحار، تامر اسماعيل مصطفي بارود، تامر مازن عبد النجار، حسن جمال حسن شحادة، عبد الله محمد خالد النجار، محمد حسين خليل العسكرى، محمود باسم محمد القزاز، ياسين وائل كمال الاي.

قسم الهندسة المدنية/تصميم وتأهيل المنشآت

سامي عليان عوض شمالي، محمود سمير خالد الغول.

قسم الهندسة المعمارية

فايز نظام فايز وادي، وسيم سهيل رزق دياب.



خريجو برنامج البكالوريوس قسم الهندسة البيئية

إبراهيم محمد غازي أبو خطاب



قسم الهندسة الصناعية

احمد نعيم نعمان زعرب، عمر خالد عبد الحي حسين، محمد عدنان محمد رمضان.



قسم الهندسة الكهربائية

إبراهيم خضر موسى الزعانين، ابراهيم نبيل سلامه ابو خاطر، احمد أيمن شحته صيام، احمد جهاد يوسف مطريه، احمد عماد خالد العلمي، احمد مثقال اسماعيل حسونة، ايمن ابراهيم غازي هنية، بشار طه حمدي الفرا، حسام رفيق خميس زقوت، خالد جمال عوض عيشان، سليم مازن سليم نور الدين، شهاب عبد المحسن حسين علي حسين، صهيب عبدالله صالح نصرالله، عبد الرحيم اسامه محمود سحويل، عبد الله حسن أحمد الكرد، علاء عمر سليمان ابو شحاده، علي خالد سالم ابو الطيف، عمر كايد محمد حماد، عمر كمال رجب مرتجى، كرم منير اسماعيل جبر، ماجد ابراهيم محمد عليان، محمد سميح حمدي عايش، محمد صبحي محمد عصفور، محمد علي حسن البردويل، محمد معين صالح المقادمه، محمد هاشم اياد فخري جبر، مصعب عمر رجب بخيت، معتز نعمان محمد الخضري، هاني عماد حسان اسليم، ياسر صلاح بهجت عرفات، يوسف اشرف مصباح القرماني.



قسم الهندسة الميكانيكية

أحمد هاني فتحي ابو طبق، أنس أسعد ديب طبيل، ابراهيم يوسف موسى يوسف، براء حسام خليل عايش، بسام محمد فلاح زقوت، شادي عصام عبد الرحمن ابوعامر، صلاح الدين يوسف جمعه عاشور، عبد الكريم رفيق محمود مليحه، عبد الهادي معروف صبحي الشلتوني، عبداللطيف عرفات العبد ابو قمر، عبدالله أيمن مصطفى خضر، عبدالله محي الدين محمد الصعيدي، كرم منذر عيسى شبلاق، لؤي مازن رياض شرف، مؤمن جمال رمضان ابو شر، مجاهد كمال ابراهيم ابو طير، محمد أسامه ابراهيم جراد، محمد حسن محمد خليل، معاذ فريد محمود ابوسمره، يوسف محمد يوسف إسماعيل.



قسم هندسة الحاسوب

أحمد خالد ذيب ضميده، أحمد منير حمدي الاغا، ابراهيم عاطف سالم ابو نمر، ابراهيم عيد ابراهيم عزام، احمد معين محمد الانقر، اسامه رمضان اسحق الزيان، انس ياسر حمزه الجمل، حسن غازي حسن سمور، خالد وليد حسين بلور، عبد الكريم معين عبد الكريم الدبش، عبد الله أحمد محمد ابو رتيمه، عبد الله عمر عبد الله ابوعبدو، عبد الله محمد حسين ابو عجوه، فضل نادي فضل عبد العال، محمد اسامه محمد الهباش، محمد جمال أحمد عياد، محمد خضر موسى الزعانين، محمد سعيد نوح الزيان، محمد فؤاد محمد الشرفا، محمد نافذ فتحي ابو عقلين، محمود حاتم محمد ابو جباره، منذر حازم محمد عدوان، هاشم محمد هاشم حجازي.



خريجات برنامج الدراسات العليا قسم الهندسة الكهربائية

تشرين سلامه محمد أبو ليلة، ريم رامي يوسف الهسي.



قسم الهندسة المدنية/إدارة المشروعات الهندسية

فداء رياض مصطفى شاهين.



قسم الهندسة المعمارية

فداء خالد عبد الرؤوف الحلاق، هبة عبد الله عبد الرؤوف كلاب



خريجات برنامج البكالوريوس كلية الهندسة قسم الهندسة البيئية

دعاء عاطف حسني أبو عويضه



قسم كلية الهندسة الصناعية

أريج أسعد عبدالله ابو جهل، اسيل ناجي توفيق الهمص، بنان أحمد طه السنوار، سجى سلامه سالم تربان، ميرا كمال أحمد فليونه، نرمين سمير توفيق رضوان، هبه تيسير فايز البرعي.



قسم كلية الهندسة الكهربائية



أمل اسعد يوسف اسعد، اسلام أيمن زياد المزيني، ايه محمد سلمان المقادمه، تسنيم دياب خليل التتر، ريما محمد سليمان عوض، سنابل ناصر سمير الحداد.



قسم كلية هندسة الحاسوب

أيه محمد أحمد الشريف، اخلاص جهاد أحمد العايدي، اسيل ميسوم محمود الصوص، امل ابراهيم محمد محفوظ، امل محمد محمد البلبيسي، اميرة رمضان حميدان المصري، انعام حمدي شعبان رجب، ايات ابراهيم محمد سليم، ايناس مروان علي القطراوي، براءة خالد محمد التربان، بيسان ناصر يعقوب نصر، تاله زياد محمود أبو دقه، تسنيم خالد سليمان زقوت، حنين عمر أحمد عزام، حنين منذر سعيد الهسي، دانا جميل ابراهيم الشلفوح، رزان ممدوح خميس الغزالي، رشا عماد أحمد كحيل، رغدة مفيد عطا جودة، رفيف سامي سالم النخاله، رهام محمود حمدان قشطة، سيماء عبد الفتاح أحمد ابو موسى، شروق أيمن سعود ابو عويلي، غدير عارف مطر المقيد، غيداء تيسير عبد محيسن، فاتن عبدالله يوسف مقداد، لينا فرج اسماعيل النفار، منال هاشم محمد الشرفا، نسرين عليان عبدالله الحولي، نوال ماهر رفيق ماصه، نور سالم محمد ابو ناموس، هديل انور سلمان المغني، هديل رمضان أحمد المقادمه، هند طارق محمد اسليم، هيا باسم محمد العويطي، ولاء خالد أحمد ابو صويص.















رام الله - دنيا الوطناستكملت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الهندسة في تخصصات: الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسوب.