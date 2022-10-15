مصرع مواطن وإصابة ستة آخرين بحادث سير شرق طولكرم

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (30 عاما) مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة، مساء اليوم السبت، جراء تصادم مركبتين ببلدة عنبتا شرق طولكرم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول حادث سير بين باص عمومي ومركبة خاصة، الأمر الذي أسفر عن وقوع 7 إصابات تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة سائق المركبة لاحقا.وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.