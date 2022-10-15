صورة.. الاحتلال يزعم: العثور على السلاح المستخدم في عملية (بيت إيل) شمال رام الله





























رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، عثور قواته على السلاح المستخدم في عملية (بيت إيل) شمال رام الله، الليلة الماضية.وفي وقتٍ سابق، أمس، قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "إسرائيليًا أصيب في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه من بعد مئات الأمتار، وهناك اشتباه بأن مسلحًا آخرًا فرّ من مكان الحادث".كما وأعلنت الصحيفة ذاتها صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي، و(الشاباك) اعتقلا فلسطيني، بزعم أنه الشخص الثاني الذي شارك في عملية مستوطنة (بيت إيل).كما وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب فلسطيني، قيس عماد شجاعية (23) عامًا، الليلة الماضية بزعم إطلاقه النار صوب مجموعة من المستوطنين قرب رام الله وأصاب أحدهم بجروح خفيفة.