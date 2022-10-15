التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية (إعلان الجزائر) للمصالحة



كما أعربت المنظمة عن تقديرها لجمهورية الجزائر في رعاية واستضافة هذا الحوار.





وأكدت دعمها كل الجهود التي تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنرحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة وإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.