"الشيخ" يعلّق على اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية



















ويُشار إلى أن اعتداءات المستوطنين قد ازدادت حدّتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وبحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن "قطعان المستوطنين يستبيحون البشر والشجر والحجر في طول البلاد وعرضها وتحت حماية قوات الاحتلال".وتساءل الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "إلى متى هذا الصمت الدولي؟!". مكملًا "شعبنا ينزف دمًا وبشكل يومي على مرأى ومسمع ممن يدعون الديمقراطية وحقوق الانسان! صمت معيب".