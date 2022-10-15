أول تعليق من "عرين الأسود" بعد أنباء حظر حساباتها على مواقع التواصل بطلب إسرائيلي

أصدرت مجموعة "عرين الأسود"، مساء اليوم، بيانًا صحفيًا، حول أنباء قيام وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تيك توك) و (انستغرام) بحظر مجموعة "عرين الأسود" بطلب من إسرائيل.



وقالت المجموعة في بيان لها: "لا تلتفتوا لتوافه الأمور التي ينشرها الإحتلال وادعائه أنه حقق إنجازات بحذف صفحة العرين على (تيك توك)". لافتةً إلى أن "مجموعة عرين الأسود ليس لها أصلا حساب على (تيك توك) ولو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق".



وتابعت أن "مجموعة عرين الأسود تنتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".



وأكملت: أن "مجموعة عرين الأسود تطالب كافة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والإحتشاد وقطع الطرق والإشتباك المُباشر معهم ولا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم".



رام الله - دنيا الوطن