نظرًا للظروف الراهنة.. نقابة المحاميين الفلسطينيين تعلن تعليق العمل في محافظة نابلس غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة المحاميين الفلسطينيين، مساء اليوم، قرارًا يقضي بتعليق العمل داخل محافظة نابلس، بسبب الظروف الراهنة.وقالت النقابة، في بيان لها، إنه "نظرًا للوضع الراهن في محافظة نابلس واقتحامات قوات الاحتلال للمحافظة وإغلاق مداخل المحافظة قرر مجلس النقابة تعليق العمل في محافظة نابلس أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية في المحافظة وأمام محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت باستثناء الطلبات المستعجلة وتمديد التوقيف وما يتعلق بالمدد القانونية، وذلك طيلة يوم غد الأحد الموافق 16/10/2022".وتابعت: "يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء مراعاة هذا الظرف وعدم المحاكمة أو الشطب في حال عدم قدرة الزميلات والزملاء الوصول للمحافظات الأخرى لحضور جلساتهم".