دولي

تركيا: ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلاً

تركيا: ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلاً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 41 قتيلا، مشيرةً إلى أن التحقيقات ستكشف سبب الانفجار

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة من موقع الحادث: إنه "سيتبين بعد التحقيقات سبب الانفجار وسيظهر من المسؤول عنه".

وتابع: "لا نريد أن نرى أي أوجه قصور أو مخاطر غير ضرورية في مناجمنا بعد الآن". وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.

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