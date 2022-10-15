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"حنّا": استهداف الدكتور "العبسي" عملاً اجرامياً يضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا

"حنّا": استهداف الدكتور "العبسي" عملاً اجرامياً يضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا
المطران عطا الله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إن "استشهاد الدكتور عبد الله العبسى (43 عاما) أمام مشفى جنين انما يعتبر وصمة عار في جبين الانسانية وعملا اجراميا فاقدا لاي بُعد أخلاقي او إنساني".

وأضاف: "إننا اذ نعزي أسرة الشهيد الدكتور العبسي كما وعائلات كافة الشهداء فاننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذه الجريمة المروعة التي تضاف الى قائمة الجرائم التي ترتكبها السلطات الاحتلالية الغاشمة".

وتابع: "نقف إجلالا ووفاء لدماء شهداءنا وما حدث مع الطبيب العبسي إنما يدل على مدى الاستهتار والعنصرية والهمجية التي يعامل بها الفلسطينيون في كافة تفاصيل حياتهم".

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