قرعاوي: شعبنا مستعد لتقديم كافة التضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) فتحي قرعاوي، إن "تواصل عمليات المقاومة وارتقاء الشهداء في الضفة الغربية، يشير إلى أن شعبنا متمسك بخيار المقاومة كسبيل لدحر الاحتلال عن وطننا".وأضاف قرعاوي أن "عمليات المقاومة المتزايدة في مدن الضفة الغربية، وارتقاء الشهداء الأبطاء، يؤكد أن شعبنا مستعد أيضاً لتقديم كافة التضحيات في سبيل الله وفلسطين".وأردف قائلاً: "تزايد أعمال المقاومة يؤكد أن شعبنا أدرك أنها الطيرق الأصوب والأجدى لإنهاء الاحتلال، والرد على جرائمه المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".وذكر أن "الاحتلال عليه أن يدرك أن اعتداءاته على الفلسطينيين، ستلاقى بردة فعل، فالشارع الفلسطيني يأبى الصمت على اعتداءات الاحتلال".