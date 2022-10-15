شؤون فلسطينية

تطبيق (تليجرام) يرفض طلب إسرائيل بحظر مجموعة "عرين الأسود"

تطبيق (تليجرام) يرفض طلب إسرائيل بحظر مجموعة "عرين الأسود"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة كان (الإسرائيلية)، بأن تطبيق التواصل الاجتماعي (تليجرام) رفض طلب إسرائيل بإغلاق قناة مجموعة "عرين الأسود".

وأوضحت القناة، مساء اليوم، أن "الرفض جاء على أساس اعتبار أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا لحرية التعبير"

وفي وقتٍ سابق، حظرت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي ، مجموعة "عرين الأسود" التي تنفذ هجمات تستهدف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

وحظر كل من (فيسبوك) و(تيك توك) و(إنستغرام) للتواصل الاجتماعي، بحظر حسابات مجموعة "عرين الأسود".

وحسب الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش من إذاعة (جيش الاحتلال)، ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين، فإن الحظر تم بناء على طلب إسرائيل"، فيما لم تستجب شبكة (تليجرام)، للطلب بعد - ولا يزال حساب الجماعة هناك نشطًا، ويعمل كمنصة مركزية لهم.

ويشار إلى أن مجموعة عرين الأسود تبنت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة عمليات إطلاق نار استهدفت جنود جيش الاحتلال ومستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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