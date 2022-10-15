"هناك تهرب لمطالبنا".. نقابة الأطباء بالضفة تقرر وقف العمل غدًا بهذه الأقسام

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامقررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، وقف العمل يوم غدٍ الأحد في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.وبدوره، قال رئيس النقابة د. شوقي صبحة، إن "قرار وقف العمل جاء احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة مطالبنا الموقعة معها، والمتمثلة بعلاوة طبيعة العمل للطب العام حتى يتم إنصافهم مثل باقي موظفي وزارة الصحة".وأضاف د. صبحة في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن علاوة طبيعة العمل للطب العام يفترض صرفها منذ عام 2013، وتم الاتفاق مع الحكومة على بدء الصرف من سنة 2020 وتم نقضه من قبلهم، ومن ثم قبلنا لأن يكون الموعد بداية سنة 2022، ولكن "هناك تهرب".وتابع: "عندما تتوجه لجهة بسبب وجود مشكلة يجب عليها أن تجد حلًا، ولكن نحن ذهبنا للحكومة ومعنا الحل بترشيد أموالها المصروفة"، موضحًا أن الحكومة دائمًا ما تقول لنا: "لدينا أزمة مالية".وشدد د. صبحة أنه يجب على الحكومة أيضًا توظيف عدد من الأطباء، مؤكدًا أن وزارة الصحة لديها عجز في الكادر الطبي ويتم الاكتفاء في الوقت الحالي بأطباء ذوي العقود الغير مثبتة والمتدربين وهذا ليس حلًا.