تفاصيل لقاء الهباش بلجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني





رام الله - دنيا الوطنالتقى الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين،مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ظهر اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان نواب في لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني.وبحث الهباش مع النواب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتصاعد جرائم الاحتلال بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وسبل مواجهتها.وأكد الهباش خلال اللقاء أن الأردن يعمل مع فلسطين بروح تكاملية وبقلب واحد في جميع المحافل الدولية والعالمية ويحمل القضية الفلسطينية على سلم أولوياته دائماً، مؤكداً أن الأردن وفلسطين يعيشان قدرا واحدا حيال القضية الفلسطينية وتداعياتها.وأضاف قاضي القضاة أن العمل المشترك الأردني الفلسطيني يتم على كل المستويات بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وبروح الفريق الواحد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر".وأشاد الهباش بالرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة في مواجهة مخططات التهويد والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانيا، مؤكداً ان هذا الدور محل تقدير واحترام من قبل دولة فلسطين قيادة وشعباً ومؤسسات دينية إسلامية ومسيحية، مثمناً موقف لجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ابعادها الروحية والدينية.وعن القمة العربية المقبلة في الجزائر المقرر انعقادها في الشهر المقبل، أكد الهباش أن ما يريده الفلسطينيون اليوم من القمة العربية بنسختها 31 في الجزائر أن يتم الوصول إلى إجراءات وقرارات تترجم على أرض الواقع سياسيا وقانونيا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه التاريخية المشروعة.وأشار إلى أن فلسطين تطمح بإعادة صياغة موقف عربي موحد يتسامى على أي خلافات، للعمل المشترك لقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمنظمات الدولية وعلى الصعد كافة.من جانبهم، أكد أعضاء لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، والتي ارسى دعائمها الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدين أنها علاقات ممتدة عبر التاريخ وتشكل نموذجا يدفعنا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.