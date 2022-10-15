شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الهباش بلجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني

تفاصيل لقاء الهباش بلجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني
تفاصيل لقاء الهباش بلجنة فلسطين النيابية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين،
مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ظهر اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان نواب في لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني.

وبحث الهباش مع النواب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتصاعد جرائم الاحتلال بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وسبل مواجهتها.

وأكد الهباش خلال اللقاء أن الأردن يعمل مع فلسطين بروح تكاملية وبقلب واحد في جميع المحافل الدولية والعالمية ويحمل القضية الفلسطينية على سلم أولوياته دائماً، مؤكداً أن الأردن وفلسطين يعيشان قدرا واحدا حيال القضية الفلسطينية وتداعياتها.

وأضاف قاضي القضاة أن العمل المشترك الأردني الفلسطيني يتم على كل المستويات بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وبروح الفريق الواحد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر".

وأشاد الهباش بالرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة في مواجهة مخططات التهويد والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانيا، مؤكداً ان هذا الدور محل تقدير واحترام من قبل دولة فلسطين قيادة وشعباً ومؤسسات دينية إسلامية ومسيحية، مثمناً موقف لجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ابعادها الروحية والدينية.

وعن القمة العربية المقبلة في الجزائر المقرر انعقادها في الشهر المقبل، أكد الهباش أن ما يريده الفلسطينيون اليوم من القمة العربية بنسختها 31 في الجزائر أن يتم الوصول إلى إجراءات وقرارات تترجم على أرض الواقع سياسيا وقانونيا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه التاريخية المشروعة.

وأشار إلى أن فلسطين تطمح بإعادة صياغة موقف عربي موحد يتسامى على أي خلافات، للعمل المشترك لقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمنظمات الدولية وعلى الصعد كافة.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، والتي ارسى دعائمها الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدين أنها علاقات ممتدة عبر التاريخ وتشكل نموذجا يدفعنا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من &#34;عرين الأسود&#34; بعد أنباء حظر حساباتها على مواقع التواصل بطلب إسرائيلي

أول تعليق من "عرين الأسود" بعد أنباء حظر حساباتها على مواقع التواصل بطلب إسرائيلي

نظرًا للظروف الراهنة.. نقابة المحاميين الفلسطينيين تعلن تعليق العمل في محافظة نابلس غدًا الأحد

نظرًا للظروف الراهنة.. نقابة المحاميين الفلسطينيين تعلن تعليق العمل في محافظة نابلس غدًا الأحد

&#34;حنّا&#34;: استهداف الدكتور &#34;العبسي&#34; عملاً اجرامياً يضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا

"حنّا": استهداف الدكتور "العبسي" عملاً اجرامياً يضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا

قرعاوي: شعبنا مستعد لتقديم كافة التضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته

قرعاوي: شعبنا مستعد لتقديم كافة التضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته

تطبيق (تليجرام) يرفض طلب إسرائيل بحظر مجموعة &#34;عرين الأسود&#34;

تطبيق (تليجرام) يرفض طلب إسرائيل بحظر مجموعة "عرين الأسود"

&#34;هناك تهرب لمطالبنا&#34;.. نقابة الأطباء بالضفة تقرر وقف العمل غدًا بهذه الأقسام

"هناك تهرب لمطالبنا".. نقابة الأطباء بالضفة تقرر وقف العمل غدًا بهذه الأقسام

فتوح: عملية التسارع والتسابق اليومي بإراقة دماء الفلسطينيين تعبر عن منهج الإجرام للحكومة الإسرائيلية

فتوح: عملية التسارع والتسابق اليومي بإراقة دماء الفلسطينيين تعبر عن منهج الإجرام للحكومة الإسرائيلية

البرلمان العربي يشيد بـ(إعلان الجزائر) واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام

البرلمان العربي يشيد بـ(إعلان الجزائر) واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حنّا&#34;: استهداف الدكتور &#34;العبسي&#34; عملاً اجرامياً يضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا

"حنّا": استهداف الدكتور "العبسي" عملاً اجرامياً يضاف إلى سلسلة الجرائم بحق شعبنا

قرعاوي: شعبنا مستعد لتقديم كافة التضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته

قرعاوي: شعبنا مستعد لتقديم كافة التضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته

&#34;غنام&#34; تقدم العزاء بالشهيد شجاعية في دير جرير

"غنام" تقدم العزاء بالشهيد شجاعية في دير جرير

&#34;حماية&#34; يقدم بلاغًا معلوماتيًا لمجلس حقوق الإنسان حول الحصار وجريمة العقاب الجماعي

"حماية" يقدم بلاغًا معلوماتيًا لمجلس حقوق الإنسان حول الحصار وجريمة العقاب الجماعي

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة &#34;عرين الأسود&#34;

بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة "عرين الأسود"

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

&#34;الأشغال&#34; تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

"الأشغال" تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

منوعات

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء &#34;ستيفانو ريتشي&#34; ينشط السياحة

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء "ستيفانو ريتشي" ينشط السياحة

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ&#34;البول&#34;

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ"البول"

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

عربي

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا