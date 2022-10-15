"غنام" تقدم العزاء بالشهيد شجاعية في دير جرير















قدمت محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام واجب العزاءبالشهيد قيس شجاعية في دير جرير، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب مخين الجلزون، حسبما علنت وزارة الصحة.وأكدت د.غنام على ان ارهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواصل واجرامهم بحق كل ما هو فلسطيني، لن يركع ابناء شعبنا ويثبط من عزيمته حتى انتزاع كافةحقوقه.وشددت على أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة مكونات وقطاعات شعبنا هي السبيل لمواجهة عدوان على امتداد الارض الفلسطينية . لافتة إلى أنننا سنبقى على العهد للشهداء والاسرى، حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريفوانتزاع كافة حقوقنا الوطنية.وأشارت غنام الى أن الاحتلال لا يكتفِ باراقة دماء ابناء شعبنا بل يحتجز جثامينهم، ويواصل ارهابه بحق اهاليهم، وفرض عقوبات جماعية عليهم، كما حدث مع عائلة شجاعية واعتدائه بوحشية على والدة الشهيد وتحطيمه لأثاث المنزل، بما يخالف أدنى مقومات حقوق الانسان التي كفلتها الشرائع الدولية.