شؤون فلسطينية

"حماية" يقدم بلاغًا معلوماتيًا لمجلس حقوق الإنسان حول الحصار وجريمة العقاب الجماعي

"حماية" يقدم بلاغًا معلوماتيًا لمجلس حقوق الإنسان حول الحصار وجريمة العقاب الجماعي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدم مركز حماية لحقوق الانسان بلاغاً أممياً لمجلس حقوق الإنسان؛ يشكو فيه اعتداءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة التي تزايدة وتيرتها بوتيرة، واستخدام العقوبات الجماعية ضد سكانها.

وقال حماية في بلاغه بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت حصاراً عسكرياً على مخيم شعفاط وبلدة عناتا منذ يوم السبت الماضي 8/10/2022 م، وأغلقت مدخله الشرقي والغربي، وتخضع كل من يدخله لعملية تفتيش حاطة بالكرامة لمدة طويلة،
وتمطر المخيم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتستخدم طائرات مسيرة وترسانة عسكرية للاطباق على المخيم، تحت مزاعم البحث عن منفذ عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط، وتنفذ قوات الاحتلال الخاصة اقتحامات فجائية لمنازل المواطنين في المخيم مما يثير رعب الأطفال والمدنيين.

وأوضح بأن الحصار العسكري على المخيم يدخل يومه السابع على التوالي، مبيناً بأنه يعطل حياة ما يزيد على 140 ألف مواطن فلسطيني يعيشون أصلاً في ظروف مخيم للاجئين وفق أدنى المقومات الحياتية، وقد أدى الحصار إلى تعطيل المراكز الصحية بما فيها عيادة وكالة (أونروا)الوحيدة، كما أدى الحصار لنقص في المواد الغذائية والأدوية، ويعاني المخيم من شلل تام في المدارس والمراكز التعليمية، وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

وطالب حماية في بلاغه مجلس حقوق الإنسان بفرض ولايته على مدينة القدس ومخيم شعفاط على مجه الخصوص، والتحقيق في هذه العقوبات الجماعية الممنهجة، ورفع التوصيات اللازمة بما في ذلك من التوصية بفرض الحماية الدولية على المخيم وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً.

أخبار ذات صلة

تقرير: المستوطنون يحولون احتفالاتهم بأعيادهم إلى مسرح لأعمال إجرامية

تقرير: المستوطنون يحولون احتفالاتهم بأعيادهم إلى مسرح لأعمال إجرامية

مقتل مواطن طعناً بآلة حادة جنوب مدينة غزة

مقتل مواطن طعناً بآلة حادة جنوب مدينة غزة

اثنان منهم بحالة خطيرة.. خمس إصابات برصاص الاحتلال غرب سلفيت

اثنان منهم بحالة خطيرة.. خمس إصابات برصاص الاحتلال غرب سلفيت

عباس زكي: على كل عربي حر تحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه وطنه

عباس زكي: على كل عربي حر تحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه وطنه

&#34;فدا&#34;: ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

"فدا": ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة &#34;عرين الأسود&#34;

بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة "عرين الأسود"

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حماية&#34; يقدم بلاغًا معلوماتيًا لمجلس حقوق الإنسان حول الحصار وجريمة العقاب الجماعي

"حماية" يقدم بلاغًا معلوماتيًا لمجلس حقوق الإنسان حول الحصار وجريمة العقاب الجماعي

&#34;فدا&#34;: ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

"فدا": ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

منوعات

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء &#34;ستيفانو ريتشي&#34; ينشط السياحة

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء "ستيفانو ريتشي" ينشط السياحة

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ&#34;البول&#34;

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ"البول"

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

عربي

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا