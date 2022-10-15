اثنان منهم بحالة خطيرة.. خمس إصابات برصاص الاحتلال غرب سلفيت
أصيب خمسة مواطنين، اثنان منهم بجراح خطيرة في الصدر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر وصفتا بالحرجة، وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي.
وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي المواطنين، الذين تصدوا لها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بينهم اثنان بالصدر، وصفت بالحرجة، إلى جانب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
يتبع..
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