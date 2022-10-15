اثنان منهم بحالة خطيرة.. خمس إصابات برصاص الاحتلال غرب سلفيت

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر وصفتا بالحرجة، وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي.





وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي المواطنين، الذين تصدوا لها.



