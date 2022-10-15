شؤون فلسطينية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
توضيحية
قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن ما يجري في الضفة الغربية والقدس من عدوان إسرائيلي تشترك في تنفيذه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ويطال المدنيين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم والمزارعين في حقولهم وأفراد الأطقم الطبية والاسعاف والاطفاء وسياراتهم والمزارع والمنازل والحدائق والمزروعات والمنشآت وسيارات النقل الخفيفة والمركبات الثقيلة ودور العبادة والمقدسات، يمثل عدوانا مفتوحا يستهدف الوجود الفلسطيني برمته وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ينبغي ملاحقة إسرائيل ومعاقبتها عليها وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل منها.

وأشار (فدا)، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه على سبيل المثال للحصر، إلى استشهاد الطبيب عبد الله أبو التين الذي أصيب أمس برصاصة اخترقت رأسه أطلقتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى جنين الحكومي، وإلى ما حدث ويحدث يوميا من استهداف لأفراد الأطقم الطبية والاسعاف والاطفاء الفلسطينية وسياراتهم على أيدي جنود تلك القوات ورعاع المستوطنين.

كما أشار إلى الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الاسرائيلي على نابلس، وإلى الحصار الذي فرضته لخمسة أيام على مخيم شعفاط وأعادت فرضه عليه اليوم من خلال العودة لإغلاق الحاجز العسكري هناك، وإلى تكثيف إقامة الحواجز العسكرية الاسرائيلية على الطرقات وإغلاق الكثير منها وإطلاق أيدي رعاع المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم عليها سيما في قرية حوارة.

وأوضح (فدا) أن هذه السياسة الاسرائيلية الجديدة في منتهى الخطورة وتمثل نوعا من أنواع العقاب الجماعي المخالف لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية وعلى أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة الوقوف عند مسؤولياتهم تجاهها والخروج عن صمتهم وإدانة هذا العدوان الاسرائيلي المنفلت من عقاله والمطالبة بوقفه فورا تحت طائلة فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بذلك، والعمل في الوقت ذاته على توفير نظام حماية دولية عاجل للشعب الفلسطيني على ضوء ما يتعرض له من حرب إسرائيلية مفتوحة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لم يسلم شيء من استهدافها "لا الشجر ولا الحجر ولا البشر" في عموم الأراضي الفلسطينية وكل ما يمت للوجود الفلسطيني بصلة.

هذا ونعى (فدا) الشبان الأربعة الذين استشهدوا نهار أمس والليلة الماضية في مخيم جنين ورام الله - الطبيب عبد الله أبو التين (43 عاما)، الشاب متين ضبايا (20 عاما)، الفتى الأسير محمد ماهر السعيد "غوادرة" (17 عامًا)، الشاب قيس عماد شجاعية (23 عاماً) – وعاهدهم وكل شهداء شعبنا وجرحاه وأسراه على المضي قدما في درب النضال حتى تحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة في الحرية والاستقلال الناجز والعودة، وأكد أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام دون استعادة هذه الحقوق، وطالب بالمباشرة، دون إبطاء، بتنفيذ القرارات الفلسطينية ذات الصلة بقطع كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال والتحلل من جميع الاتفاقيات معه ووقفها بما في ذلك وقف ما يسمى "التنسيق الأمني".

أخبار ذات صلة

مقتل مواطن طعناً بآلة حادة جنوب مدينة غزة

مقتل مواطن طعناً بآلة حادة جنوب مدينة غزة

اثنان منهم بحالة خطيرة.. خمس إصابات برصاص الاحتلال غرب سلفيت

اثنان منهم بحالة خطيرة.. خمس إصابات برصاص الاحتلال غرب سلفيت

عباس زكي: على كل عربي حر تحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه وطنه

عباس زكي: على كل عربي حر تحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية تجاه وطنه

&#34;فدا&#34;: ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

"فدا": ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة &#34;عرين الأسود&#34;

بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة "عرين الأسود"

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

&#34;الأشغال&#34; تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

"الأشغال" تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;فدا&#34;: ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

"فدا": ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

(فدا): ما يجري عدوان مفتوح وعقاب جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

منوعات

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء &#34;ستيفانو ريتشي&#34; ينشط السياحة

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء "ستيفانو ريتشي" ينشط السياحة

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ&#34;البول&#34;

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ"البول"

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

عربي

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا