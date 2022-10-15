بناءً على طلب إسرائيل.. عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تحظر مجموعة "عرين الأسود"

رام الله - دنيا الوطنحظرت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي اليوم السبت، مجموعة "عرين الأسود" التي تنفذ هجمات تستهدف جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.وحظر كل من (فيسبوك) و(تيك توك) و(إنستغرام) للتواصل الاجتماعي، بحظر حسابات مجموعة "عرين الأسود".وحسب الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش من إذاعة جيش الاحتلال، ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين، فإن الحظر تم بناء على طلب إسرائيل"، فيما لم تستجب شبكة (تليجرام)، للطلب بعد - ولا يزال حساب الجماعة هناك نشطًا، ويعمل كمنصة مركزية لهم.يشار إلى أن مجموعة عرين الأسود تبنت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة عمليات إطلاق نار استهدفت جنود جيش الاحتلال ومستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.