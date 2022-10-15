"الأشغال" تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأعمال فرش الأسفلت لمقطع ثانٍ ضمن المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق جنين - حيفا.وذكرت الأشغال العامة في بيان، أن أعمال الأسفلت تتضمن مقطعا من الطريق بطول نحو 1000 متر وعرض 9.20 م، كما تم عمل تنظيم لأحد مفارق بلدة السيلة عبر وضع الجزر، وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القادمة تعبيد مزيد من المقاطع.وأضاف البيان أن وزير الاشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة أوعز للطواقم بضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن نظرا لحيويته لمدينة جنين كونه المدخل الغربي لمدينة جنين، ويخدم أكثر من ٨٠ ألف مواطن وإحدى عشرة قرية، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني والمجالس المحلية كشركاء لإنجاز واحد من المشاريع الكبيرة، والتي لها أثر واضح على حركة المواطن وتنقله من وإلى جنين.وعبّرت الاشغال عن شكرها للمجالس المحلية واللجان الشعبية على تعاونهم المستمر في تذليل العقبات أمام المشروع، والتي بدورها عبرت عن ارتياحها لسير العمل واستمراره.يذكر أن هذه المرحلة الثانية للمشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ٥ كم من الطريق يبدأ من دوّار اليامون إلى مدخل زبوبة باتجاه معبر سالم، ويتضمن العمل فيه تنظيم خمسة مفارق تتضمن إنشاء ثلاثة دواوير وأسفلت بعرض ٩،٢٠.