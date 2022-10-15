عاجل

  • التيار الصدري في العراق يعلن رفضه المشاركة في أي حكومة مقبلة


شؤون فلسطينية

"الأشغال" تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

"الأشغال" تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأعمال فرش الأسفلت لمقطع ثانٍ ضمن المرحلة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق جنين - حيفا.

وذكرت الأشغال العامة في بيان، أن أعمال الأسفلت تتضمن مقطعا من الطريق بطول نحو 1000 متر وعرض 9.20 م، كما تم عمل تنظيم لأحد مفارق بلدة السيلة عبر وضع الجزر، وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القادمة تعبيد مزيد من المقاطع.

وأضاف البيان أن وزير الاشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة  أوعز للطواقم  بضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن نظرا لحيويته لمدينة جنين كونه المدخل الغربي لمدينة جنين، ويخدم أكثر من 80 ألف مواطن وإحدى عشرة قرية، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني والمجالس المحلية كشركاء لإنجاز واحد من المشاريع الكبيرة، والتي لها أثر واضح على حركة المواطن وتنقله من وإلى جنين.

وعبّرت الاشغال عن شكرها للمجالس المحلية واللجان الشعبية على تعاونهم المستمر في تذليل العقبات أمام المشروع، والتي بدورها عبرت عن ارتياحها لسير العمل واستمراره.

يذكر أن هذه المرحلة الثانية للمشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ٥ كم من الطريق يبدأ من دوّار اليامون إلى مدخل زبوبة باتجاه معبر سالم، ويتضمن العمل فيه تنظيم  خمسة مفارق تتضمن إنشاء ثلاثة دواوير وأسفلت بعرض ٩،٢٠.



أخبار ذات صلة

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق

مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق

قيادي شارك بالحوار يوضح أهم مخرجات (إعلان الجزائر)

قيادي شارك بالحوار يوضح أهم مخرجات (إعلان الجزائر)

(القناة 13): مجموعة &#34;عرين الأسود&#34; أصبح لها تأثير أقوى من الفصائل

(القناة 13): مجموعة "عرين الأسود" أصبح لها تأثير أقوى من الفصائل

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

الاحتلال يُعلن اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل

الاحتلال يُعلن اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل

محللان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: (إعلان الجزائر) صيغ بطريقة فضفاضة ولا يصلح ولا يعطي أملاً

محللان لـ "دنيا الوطن": (إعلان الجزائر) صيغ بطريقة فضفاضة ولا يصلح ولا يعطي أملاً

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

منوعات

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء &#34;ستيفانو ريتشي&#34; ينشط السياحة

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء "ستيفانو ريتشي" ينشط السياحة

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ&#34;البول&#34;

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ"البول"

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

عربي

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا