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شؤون فلسطينية

مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق

مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدى مئات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية عنصرية، عند حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك).

وأفادت مصادر محلية، أن مئات المستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية، في سادس أيام "عيد العرش" العبري، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة.

يشار إلى أن مدينة القدس وأحياءها وبلداتها تخضع منذ بدء العيد اليهودي لحصار عسكري، وعزل تام عن محيطها الفلسطيني، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال، ودورياتها المختلفة.

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