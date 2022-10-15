عاجل

  • التيار الصدري في العراق يعلن رفضه المشاركة في أي حكومة مقبلة


شؤون فلسطينية

قيادي شارك بالحوار يوضح أهم مخرجات (إعلان الجزائر)

قيادي شارك بالحوار يوضح أهم مخرجات (إعلان الجزائر)
جانب من جلسات الحوار
رام الله - دنيا الوطن
ثمن رئيس وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لحوارات الجزائر رمزي رباح، التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع الفصائل، معتبرًا أن الظروف مناسبة لـبدء تنفيذ خطواتها على الأرض، بما يحقق التطلعات الكبرى للشعب الفلسطيني، ويعزز صموده، وينظم مقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال رباح إن "ما تم التوصل إليه هو إعلان مبادئ سياسية ومحددات أساسية تقودنا إلى خريطة طريق واضحة، نحتاج خلالها إلى آليات لتنفيذها، سواء في ما يتعلق بإجراء الانتخابات وتجاوز حالة الانقسام، وإرساء شراكة سياسية، وفي التصعيد والمقاومة".

واعتبر رباح أن "التأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هو تأكيد لافت على ضرورة استعادة الدور المحوري والجامع للمنظمة، كإطار يجمع كافة الفصائل الفلسطينية".

وأوضح أن الجبهة الديمقراطية اقترحت القيام "ببعض الخطوات الانتقالية التي من شأنها أن تعزز أجواء التفاهم وتيسر الذهاب نحو الانتخابات العامة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى البدء في توحيد المؤسسات الأمنية والقضاء والمؤسسات الوظيفية والمصالحة المجتمعية".

وبشأن البند المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أكد أنه قد "طرأ عليه بعض التغييرات مقارنة مع الصيغة التمهيدية التي وردت في مسودة الاتفاق".

وحمل رباح طرفي الانقسام مسؤولية سقوط بند حكومة الوحدة الوطنية من إعلان الجزائر لافتا إلى أن الجزائر وفرت كافة الشروط الضرورية والأجواء الإيجابية لتحقيق منجز التوصل إلى اتفاق.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "الميزة الأساس في اتفاق الجزائر ترتبط بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ بنوده، بمشاركة فلسطينية وعربية، وبشكل يمكن أن ينجز الاتفاق على الأرض خطوات نحو تحقيق الوحدة والمصالحة، وإنهاء الانقسام، وصولا إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية".

واعتبر رباح أن اختيار قاعة قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، وهي القاعة ذاتها التي أعلن فيها ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، هو "اختيار موفق، ويحمل رمزية كبيرة بالنسبة للفلسطينيين، وللجزائريين أيضا"، مشيرا إلى أنه "يحمّل الفصائل مسؤولية كبيرة في تحقيق الوحدة والمصالحة والحفاظ على مكاسب الشعب الفلسطيني التي تحققت بفضل نضالاته".

أخبار ذات صلة

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

&#34;الأشغال&#34; تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

"الأشغال" تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق

مئات المستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية عند حائط البراق

(القناة 13): مجموعة &#34;عرين الأسود&#34; أصبح لها تأثير أقوى من الفصائل

(القناة 13): مجموعة "عرين الأسود" أصبح لها تأثير أقوى من الفصائل

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

الاحتلال يُعلن اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل

الاحتلال يُعلن اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل

محللان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: (إعلان الجزائر) صيغ بطريقة فضفاضة ولا يصلح ولا يعطي أملاً

محللان لـ "دنيا الوطن": (إعلان الجزائر) صيغ بطريقة فضفاضة ولا يصلح ولا يعطي أملاً

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

الأشغال تشرع بتعبيد مقطع جديد من مشروع إعادة تأهيل طريق جنين- حيفا

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

منوعات

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء &#34;ستيفانو ريتشي&#34; ينشط السياحة

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء "ستيفانو ريتشي" ينشط السياحة

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ&#34;البول&#34;

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ"البول"

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

عربي

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا