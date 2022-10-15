(القناة 13): مجموعة "عرين الأسود" أصبح لها تأثير أقوى من الفصائل

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة (13) الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مجموعة (عرين الأسود) في مدينة نابلس، أصبحت ذات تأثير أكبر من جميع الفصائل الفلسطينية المعروفة.وأوضحت القناة "أن مجموعة عرين الأسود المسلحة في نابلس، أصبحت تُهدّد أمن إسرائيل واستقرار السلطة الفلسطينية أكثر من جميع الفصائل".وأشارت القناة: "في أقل من عام، تحولوا من منظمة ثانوية، تكاد لا تذكر إلى منظمة تؤثر اليوم على الأرض أكثر من جميع المنظمات المعروفة، وتهدد أمن الإسرائيليين واستقرار السلطة الفلسطينية".