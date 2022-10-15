الاحتلال يُعلن اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل

رام الله - دنيا الوطنقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتقل صباح اليوم السبت، المنفذ الثاني لعملية بيت إيل التي جرت مساء أمس الجمعة.ونقلت صحيفة (معاريف) عن الجيش قوله إنه "تم اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل"، علماً أن المنفذ الأول استشهد خلال تنفيذها.وأوضحت الصحيفة أن عملية الاعتقال تمت خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله صباح اليوم، بعد تلقيها معلومات عن هوية ومكان تواجد المنفذ الثاني.وكانت مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الطالب في جامعة بيرزيت محمد نضال عودة شجاعية (19 عاما)، ومحمد مصطفى صالحة (23 عاما)، ومحمود ناصر البرجي (25 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في قرية دير جرير قضاء رام الله، وفتشتها.كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عاما)، الذي ارتقى ليلة أمس، قرب مخيم الجلزون، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتدت على أفراد أسرته، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال والنساء.