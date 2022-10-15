دولي

وزير المالية البريطاني الجديد: سنتخذ بعض القرارات الصعبة للغاية

وزير المالية البريطاني الجديد: سنتخذ بعض القرارات الصعبة للغاية
وزير المالية البريطاني جيرمي هانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم السبت، إن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.

وأضاف هانت، الذي تم تعينه أمس الجمعة، بعد إقالة كواسي كوارتنغ في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".

وقال: "أريد أن أكون صادقاً مع الشعب.. نواجه قرارات صعبة للغاية.. الأسابيع القليلة الماضية كانت شديدة الصعوبة، كوننا خرجنا للتو من جائحة كورونا، إلى جانب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة".

وتابع قائلا: "ما يريده الشعب، والسوق، وتحتاجه البلاد الآن، هو الاستقرار.. لا نستطيع التحكم في الأسواق".

أخبار ذات صلة

هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود كان وسطياً ولم تحصل أي جهة على كل ما تريد

هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود كان وسطياً ولم تحصل أي جهة على كل ما تريد

أزمة دبلوماسية جديدة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

أزمة دبلوماسية جديدة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

السعودية تقدم 400 مليون دولار كمساعدة إنسانيه لأوكرانيا

السعودية تقدم 400 مليون دولار كمساعدة إنسانيه لأوكرانيا

تركيا: ارتفاع ضحايا انفجار منجم بولاية بارتن إلى 28 شخصًا

تركيا: ارتفاع ضحايا انفجار منجم بولاية بارتن إلى 28 شخصًا

الرئيس الروسي يحدد موعد اكتمال التعبئة العسكرية الجزئية

الرئيس الروسي يحدد موعد اكتمال التعبئة العسكرية الجزئية

مصرع 14 عاملًا في انفجار منجم للفحم في تركيا

مصرع 14 عاملًا في انفجار منجم للفحم في تركيا

واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على داعمي روسيا وبوتين يرد

واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على داعمي روسيا وبوتين يرد

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

غزة: مواطن يناشد الرئيس عباس بعد قطع راتبه

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

(عرين الأسود): كشفنا مخططًا للاحتلال يهدف لإبادة مقاتلينا

(عرين الأسود): كشفنا مخططًا للاحتلال يهدف لإبادة مقاتلينا

الخليل: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

منوعات

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

بالصور .. اللبناني زياد برجي والسوري حسين الديك والعالمي أصيل يشاركون في حفل ضخم

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء &#34;ستيفانو ريتشي&#34; ينشط السياحة

فرح تاج الدين: حفل اليوبيل الذهبي لدار أزياء "ستيفانو ريتشي" ينشط السياحة

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

بالصور .. بهاء سلطان وعسيلي يشعلان حفل خريجي الجامعه الالمانية

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: كارمن سليمان تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وسبب خلعها للحجاب

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ&#34;البول&#34;

شاهد: فنان لبناني شهير يعلن اعتزاله ويشبه الفن بـ"البول"

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: إيمان العاصي تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

شاهد: ريم البارودي تستفز الجزائريين بآخر صورة نشرتها

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

عربي

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

هزة أرضية تضرب شمال الغردقة المصرية

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا