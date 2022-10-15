دولي

هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود كان وسطياً ولم تحصل أي جهة على كل ما تريد

هوكشتاين: اتفاق ترسيم الحدود كان وسطياً ولم تحصل أي جهة على كل ما تريد
هوكشتاين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، أن الاتفاق البحري بين الجانبين "مفيد لأمن إسرائيل".

وقال هوكشتاين في مقابلة مع (قناة 13) الإسرائيلية: "لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده..هكذا تجري المفاوضات عادة".

وأضاف هوكشتاين: "لقد كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاما، وقررت تغيير المعادلة..لقد غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين".

وتابع: "إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارا في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط ​​هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي".

وتابع: "خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه..هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل".

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