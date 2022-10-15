شؤون فلسطينية

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9_ 14 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7835 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8180 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7689 مواطناً و111 أجنبياً، و35 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7991 مواطناً، و114 أجنبياً، و73 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى وفاتين كانتا تتلقيان العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في بداية الأسبوع

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في بداية الأسبوع

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ

(عرين الأسود): كشفنا مخططًا للاحتلال يهدف لإبادة مقاتلينا

(عرين الأسود): كشفنا مخططًا للاحتلال يهدف لإبادة مقاتلينا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم السبت

الخليل: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الخليل: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

إصابات واعتداء على &#34;إسعاف&#34; خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابات واعتداء على "إسعاف" خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

جيش الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

جيش الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

منوعات

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

لهذا السبب.. ندى الكامل تحذف صورها مع عمر كمال وتلغي متابعته

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: محمد رمضان يشارك جمهوره أول صورة من فيلمه المثير للجدل

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

شاهد: كارول سماحة تثير الجدل بما قالته عن مايا دياب

بعد أحمد بدير.. مي العيدان تهاجم الإعلامية إسعاد يونس وعائلتها

بعد أحمد بدير.. مي العيدان تهاجم الإعلامية إسعاد يونس وعائلتها

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لراغب علامة وزوجته تصدم الجمهور

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لراغب علامة وزوجته تصدم الجمهور

شاهد: شقيقة &#34;النمس&#34; تخطف الأنظار بجمالها

شاهد: شقيقة "النمس" تخطف الأنظار بجمالها

شاهد: رد فعل زوج وفاء عامر على مشهدها الجريئ والصادم مع محمد رمضان

شاهد: رد فعل زوج وفاء عامر على مشهدها الجريئ والصادم مع محمد رمضان

شاهد: تغير كبير في ملامح الدكتورة خلود بعد ظهورها من دون مكياج

شاهد: تغير كبير في ملامح الدكتورة خلود بعد ظهورها من دون مكياج

دنيا بطمة توجه رسالة قوية وصادمة لحبيبها السابق والجمهور يهاجمها

دنيا بطمة توجه رسالة قوية وصادمة لحبيبها السابق والجمهور يهاجمها

مي عز الدين تفي بوعدها للجمهور.. شاهد ماذا فعلت

مي عز الدين تفي بوعدها للجمهور.. شاهد ماذا فعلت

عربي

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق