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دولي

أزمة دبلوماسية جديدة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

أزمة دبلوماسية جديدة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت بولندا السفير الإسرائيلي لديها، إثر تصريحات له على خلفية تعليق رحلات الطلاب الإسرائيليين إلى مواقع المحرقة في البلاد.

وانتقد السفير الإسرائيلي، بولندا، لعدم سماحها لرحلات طلابية من إسرائيل بزيارة مواقع المحرقة النازية.

ونقلت كالة (رويترز) للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية قوله، إن رحلات الطلاب الإسرائيليين إلى مواقع المحرقة في بولندا قد عُلقت في وقت سابق من هذا العام، بسبب مرافقة حراس مسلحين للطلاب في هذه الرحلات.

وكتب نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي على (تويتر): "يؤسفني أن السفير الإسرائيلي يعقوب ليفني قد اختار مخاطبة وزارة الخارجية البولندية من خلال وسائل الإعلام والتصريحات العامة، بالإضافة إلى تضليل العامة بشأن سبب عدم تنظيم الرحلات"، مضيفاً: "من أجل توضيح الموقف، سيُستدعى إلى وزارة الخارجية الاثنين".

وتابع:"موقف بولندا بشأن هذه الرحلات لم يتغير منذ أغسطس"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وأوضح جابلونسكي:"نحن مستعدون لاستقبال المجموعات (الإسرائيلية) من غد، لكن مع مراعاة القواعد الأمنية نفسها المتبعة في الدول الأخرى، أي بدون حماية مسلحة. ويجب معاملة بولندا وفقاً للمعيار ذاته".
              
ونقلت وسائل إعلام بولندية عن ليفني انتقاده للحكومة البولندية لعدم سماحها بالرحلات الطلابية في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال إحياء ذكرى انتفاضة في معسكر سوبيبور النازية.

يشار إلى أن العلاقات بين الجانبين، قد تدهورت العام الماضي، بعد أن أصدرت وارسو قانوناً العام الماضي، يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها إبان الحرب العالمية الثانية، وقالا إنهما ستتبادلان إعادة السفراء.

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