العاهل المغربي: نعاني أزمة جفاف مائي غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطندعا الملك المغربي محمد السادس، إلى التعامل بجدية في مواجهة "إجهاد مائي هيكلي" تعانيه المملكة، وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان.وقال العاهل المغربي "ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول".ونبه إلى أن المغرب "أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي"، و"يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود".ويعاني المغرب هذا العام جفافا حادا تسبب خصوصا في تراجع نتائج القطاع الزراعي، الأساسي للنمو الاقتصادي.وأدى ذلك، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى تراجع توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% فقط، وفق المصرف المركزي.