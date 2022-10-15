تركيا: ارتفاع ضحايا انفجار منجم بولاية بارتن إلى 28 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة التركية، صباح اليوم السبت، عن ارتفاع ضحايا انفجار المنجم بولاية بارتن بشمال البلاد، إلى 28 شخصاً.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في بيان عبر حسابه على موقع (تويتر)، إن ستة من المصابين نقلوا إلى أسطنبول للعلاج في مشافيها، وخمسة يعالجون في مشافي بارتن.وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن مصرع 14 عاملاً وإصابة 21 آخرين جراء حادثة انفجار المنجم، مبيناً أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصاً في المنطقة الخطرة داخل المنجم.وأضاف في تصريح صحفي من أمام المنجم أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 14 عاملاً، فيما جرى نقل 7 جرحى إلى المشفى، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، مشيراً إلى استمرار أعمال إنقاذ بقية المحاصرين.بدوره، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).في السياق ذاته، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة اليوم السبت، وقرر التوجه إلى بارتن، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة "أماسرا".