الرئيس الروسي يحدد موعد اكتمال التعبئة العسكرية الجزئية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن عملية التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي ستنتهي خلال أسبوعين.وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث كان يشارك في 3 قمم دولية هناك، أن عملية التعبئة العسكرية الجزئية انتهت تقريبا، وستستكمل خلال أسبوعين، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.وأضاف أنه حتى الآن تم استدعاء 220 ألفا من قوات الاحتياط من أصل 300 ألف يشملهم قرار التعبئة العسكرية الجزئية.ولفت بوتين إلى أنه لا يرى حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية في المستقبل المنظور.