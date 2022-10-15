شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدل نهارا بارد نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-15 27-17 27-16 بيت لحم 24-15 27-17 27-16
رام الله والبيرة 23-14 26-16 26-15 طولكرم 26-17 29-19 29-18
نابلس 25-16 28-18 28-17 قلقيلية 26-17 29-19 29-18
جنين 28-18 31-20 31-19 سلفيت 24-15 27-17 27-16
طوباس 29-19 32-21 32-20 روابي 25-16 28-18 28-17
الخليل 22-14 25-16 25-15 غزه 25-18 28-20 28-19
أريحا 33-22 36-24 36-23 خانيونس 25-18 28-20 28-19
الأغوار الشمالية 31-20 34-22 34-21 رفح 26-17 29-19 29-18

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