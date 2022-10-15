صور.. الكشف عن هوية منفذ عملية بيت إيل

رام الله - دنيا الوطننُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صور الشهيد منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (بيت إيل) شمال شرق مدينة البيرة وهو الشاب قيس عماد شجاعية.هذا واستشهد شجاعية بعدما نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (بيت إيل) أدت لإصابة إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة.وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، مساء الجمعة، بإصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (بيت إيل) شمال شرق مدينة البيرة، مضيفة أن منفذ العملية شجاعية، استشهد، فيما يشتبه بانسحاب مسلح فلسطيني آخر من المكان.