شؤون فلسطينية

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل

أول تعليق من (حماس) على عملية بيت إيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطنع
عقب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء يوم الجمعة، على عملية إطلاق النار في بيت إيل، بالقول: إن"المقاومة هذه المرة تضرب في شمال مدينة رام الله، باستهداف مستوطنة بيت إيل".

وأضاف قاسم في تصريح له، أن "هذا التصاعد في الفعل المقاوم وتمدده على كل جغرافيا الضفة الغربية، وقدرته على التأثير البالغ على الاحتلال وجيشه، والتفاف شعبي كامل ووحدة ميدانية، كل ذلك يدلل على قدرة حقيقة على الصمود وتحقيق الانتصار".

ويشار إلى أن إسرائيليًا أصيب في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (بيت إيل) شمال شرق مدينة البيرة.

ووفق إعلام الاحتلال، فإن منفذ العملية، استشهد، فيما يشتبه بانسحاب مسلح فلسطيني آخر من المكان.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن "إسرائيليًا أصيب في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه من بعد مئات الأمتار، وهناك اشتباه بأن مسلحًا آخرًا فر من مكان الحادث". 

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