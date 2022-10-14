دولي

مصرع 14 عاملًا في انفجار منجم للفحم في تركيا

مصرع 14 عاملًا في انفجار منجم للفحم في تركيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء يوم الجمعة، مصرع 14 عاملا في حادثة انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد.

وقال صويلو، إن "المعلومات الحالية حول حادثة المنجم تشير إلى مصرع 14 عاملا وإصابة 20 آخرين"، وفق قناة (الجزيرة). 

ومساء الجمعة، وقع انفجار في منجم للمعادن بمنطقة "أماسرا" التابعة لولاية بارطن، ولم يعرف سببه بعد.

وأوعز الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى وزيري الداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، بالتوجه إلى مكان الحادث.

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