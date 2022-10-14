إعلام الاحتلال: إصابة إسرائيلي بعملية إطلاق نار في بيت إيل واستشهاد المنفذ



وأضافت، أن منفذ العملية، استشهد، فيما يشتبه بانسحاب مسلح فلسطيني آخر من المكان.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن "إسرائيليًا أصيب في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه من بعد مئات الأمتار، وهناك اشتباه بأن مسلحًا آخرًا فر من مكان الحادث".



وتشهد الأوضاع بالآونة الأخيرة، تصعيداً إسرائيلياً، أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وسط تزايد الاعتداءات اليومية على مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي 48.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام الاحتلال، مساء الجمعة، بإصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (بيت إيل) شمال شرق مدينة البيرة.