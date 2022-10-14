شؤون فلسطينية

(عرين الأسود): كشفنا مخططًا للاحتلال يهدف لإبادة مقاتلينا

(عرين الأسود): كشفنا مخططًا للاحتلال يهدف لإبادة مقاتلينا
مجموعة (عرين الأسود)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مجموعة عرين الأسود، بيانًا صحفيًا، مساء يوم الجمعة، كشفت خلاله عن مخطط إسرائيلي كان يهدف لإبادة مقاتليها، عندما اقتحم جيش الاحتلال منطقة قبر النبي يوسف في نابلس.

وقالت: "الاحتلال ادعى أنه اقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية، كان مقاتلوا عرين الأسود قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة، اعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها نحن نعلم يا كوخافي أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية  ".

وأضافت: "كما نؤكد سقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وهي الآن بحوزة إختصاصين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وبعيده كل البعد عن مكان تواجد المقاتلين".

وقالت: إن "مجموعة عرين الأسود تؤكد للاحتلال أنها تعلم تماما مدى قذارته وخداعه وأساليبه في إيقاع المقاومين المُجاهدين، ودرسنا تاريخكم الأسود منذ عملية الفردان، وحتى خطة خداع المقاومين في غزة في عملية سيف القدس".

وشددت أن "مجموعة عرين الأسود على يقظة تامة وعلى تواصل مع كافة مُقاتليها ومقاتلي الفصائل الأخرى على الأرض".

وأضافت مجموعة عرين الأسود: "إننا تابعنا ما حدث في بلدة حوارة وبيتا والبلدات التي واجهت وجه الاحتلال الحقيقي اليوم، الذي مهما جمله المتخاذلون المنبطحون يشاء الله الا أن يكشف هذا الوجه على حقيقته وندعو المُسلحين في كل منطقة من هذه المناطق للاشتباك مع العدو كما فعل المُجاهدين على دوار بيتا قبل ساعات".

وتابعت أن "مقاتلي مجموعة عرين الأسود ينعون بكل فخر شهداء جنين الأبطال الذين استشهدوا في هذا اليوم المبارك وهم: الشهيد المُجاهد محمد تركمان، الشهيد المُجاهد متين ضباياـ الشهيد المُجاهد عبد الله أبو التين". 

وختمت بينها بالقول: "نؤكد للعدو أن أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد سنُذيقك الموت الذي طالما اذقته لشعبنا ونقسم لك أننا سنضربك في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق وأننا على عهد الشهداء".

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