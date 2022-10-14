الخليل: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الجمعة، شاب وفتى بالرصاص، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب وفتى أحدهما بالرصاص الحي في القدم والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في فخذه، نقلا إلى مستشفى وعيادة، وعشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.وفي ذات السياق، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على فتى في منطقة "ظهر افطيمة" قرب تجمع مستوطنات (غوش عصيون) المقام على أراضي المواطنين شمال بيت أمر، أثناء تواجده مع عائلته في أرضهم، ونقل إلى عيادة بيت أمر لتلقي العلاج.