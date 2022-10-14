شؤون فلسطينية

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى
الشيخ ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات، إننا "أمام أيديولوجيا خطيرة يتبعها الاحتلال تريد نسف القداسة الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح بكيرات أن القدس تعيش حالة اغتراب في ظل رماح الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدفها في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه ومنذ حوالي 10 سنوات تزداد وتيرة الاقتحامات والانتهاكات على المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تنتشر بصورة كبيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى لإعاقة الفلسطينيين. 

وأكد على أن ما يجري في الأقصى حرب عقائدية واضحة جداً ويريد منها الاحتلال تثبيت الرواية التوراتية بدل الرواية القرآنية.

وبيّن بكيرات أن مدينة القدس مصدر إلهام لكل أبناء الشعب الفلسطيني، والاحتلال يسابق الزمن من أجل إثبات وجود له في المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن وجود المرابطين في المسجد الأقصى أفشل مخططات الاحتلال وجماعات "الهيكل" المزعوم التي حاولت التحشيد على مدار الأيام الماضية لأوسع جريمة اقتحام للمسجد المبارك لأداء طقوس تلمودية، والنفخ بالبوق ونصب خيام ما يسمى بـ"عيد العُرُش".

ونبه إلى أنّ الرباط في الأقصى والحشد فيه "صمام أمان" للحفاظ على قدسيته الإسلامية، وهويته العربية، وشوكة في حلق المقتحمين، داعيًا الحاضنة الفلسطينية للرباط فيه والتصدي للاقتحامات.

كما دعا الفلسطينيين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد الدائم بكثافة وبأعداد كبيرة فيه، مطالبًا الشعوب العربية والإسلامية بإسناد المقدسيين.

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