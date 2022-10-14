شؤون فلسطينية

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، سبع إصابات في صفوف الاحتلال، وسبع عمليات إطلاق نار.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، شهدت الضفة تفجير عبوة ناسفة وإعطاب مركبة للجيش وست محاولات تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم مركبتين للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة في نقطتين، واندلاع مواجهات في 20 نقطة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في أبو ديش ومخيم شعفاط والعيساوية وحي الشيخ جراح وحي رأس العامود وبين دقو، كما تصدى المواطنون للمستوطنين في الشيخ جراح، وأصيب مستوطنان خلال ذلك.

أما في رام الله، فشهدت عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة بسجوت، واندلعت مواجهات في حاجز بيت إيل وسجن عوفر والنبي صالح، كما أطلق مقاومون النار على حاجز موفودوتان ومخيم جنين، وأعطبوا آلية لجيش الاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل من كفر قدوم ومعبر ايال في قلقيلية، كما تصدى الشبان للمستوطنين في مستوطنة معاليه شمرون ما أدى لإصابة مستوطن، بالإضافة إلى إصابة آخر في عزون وتحطيم مركبات المستوطنين.

وفي نابلس، شهدت قرية بيتا وحي المساكن وحوارة عمليات إطلاق نار، واندلعت مواجهات في بيتا وحوارة وبين دجن، وأصيب مستوطنين في حوارة.

وأطلق مقاومون النار في سعير بالخليل، كما اندلعت مواجهات في باب الزاوية ومخيم عروب، وألقى الفلسطينيون الحجارة صوب الاحتلال وتصدوا للمستوطنين في بيت أمر وحلحول.

وفيما يخص العمليات النوعية، فقد شهدت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، اشتباكات وإطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في مخيم جنين وتفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية تسبب في إعطابها، وإطلاق النار استهدف حاجز موفودوتان بمدينة جنين.

كما شهدت استمرار اندلاع مواجهات عنيفة في أحياء المدينة المقدسة تخللها القاء العبوات الناسفة و الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، وتصدى الشبان لقطعان المستوطنين في حي الشيخ الجراح مما أدى لإصابة اثنين من المستوطنين بالحجارة وتحطيم مركبتهم.

وسجلت إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال في حي المساكن خلال اقتحام مدينة نابلس، واندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال التصدي للمستوطنين في بلدة حوارة مما ادى لإصابة اثنين من المستوطنين، وإصابة اثنين من المستوطنين بالقرب من عزون بعد استهدافهم بالحجارة وتحطيم مركبتهم، وإصابة جندي عند معبر ايال خلال المواجهات في مدينة قلقيلية.

وفي الخليل، سجلت إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال بالقرب من بلدة سعير، والتصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات في بيت أمر ومخيم العروب وحلحول وباب الزاوية، وإطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال في مستعمرة بسجوت بمحافظة رام الله، واندلاع مواجهات عنيفة عند حاجز بيت ايل.

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