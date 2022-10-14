دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية بمخيم عايدة توزعان المنحة الجامعية على طلبة المخيم

رام الله - دنيا الوطنوزعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، منحة الطالب الجامعي بمخيم عايدة شمال بيت لحم.وشملت المنحة 54 طالبا وطالبة استوفوا شروط المنحة من أبناء المخيم، وتم توزيعها في حفل نظمته اللجنة الشعبية بحضور ممثل دائرة شؤون اللاجئين، مدير مخيمات الجنوب محمد فراج، ورئيس اللجنة الشعبية بالمخيم سعيد العزة، وأعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المجتمعية داخل المخيم، والطلبة المُستفيدين من المنحة.وقال العزة إن توزيع منحة الطالب الجامعي في مخيم عايدة تأتي بناء على توجيهات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وذلك في إطار سياسة الدائرة التي خطّتها في تمكين أبناء المخيم من تلقي تعليمهم الجامعي، وألا تقف العوامل الاقتصادية عائقا أمام التحاقهم بالجامعات، بالإضافة لخلق جيل واع ومتعلم يدافع عن حقوقه المشروعة.وأكد أن "العلم هو السلاح الأقوى بيد شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته الرامية إلى تجهيله"، شاكرا دائرة شؤون اللاجئين وكافة المؤسسات المجتمعية التي تعمل جاهدة في تخفيف معاناة شعبنا، وتحسين ظروفهم المعيشية داخل المخيمات والنهوض بواقعها.