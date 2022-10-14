دولي

واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على داعمي روسيا وبوتين يرد

واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على داعمي روسيا وبوتين يرد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الولايات المتحدة مرة أخرى، أنها ماضية في معاقبة كل من يدعم روسيا أو يقدم لها السلاح، على خلفية الصراع مع أوكرانيا.

وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو، اليوم الجمعة، أن الوزارة مستعدة وقادرة على فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان والشركات التي توفر ذخيرة أو سلاحاً للقوات الروسية، أو تدعم صناعتها العسكرية، بحسب قناة (العربية).

كما أضاف أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر توجيهات توضح عزم الوزارة معاقبة الأشخاص أو الشركات أو الدول التي تقدم الذخيرة لموسكو.

ومع تصاعد التوتر بين بلاده والولايات المتحدة على خلفية الصراع الروسي الأوكراني الممتد منذ ثمانية أشهر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يرى أي أهمية للقاء نظيره الأميركي جو بايدن.

وقال رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة على هامش قمة آسيا في كازاخستان: "لا أرى أهمية للقاء بايدن خلال قمة العشرين المقبلة".

وأضاف أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد في المشاركة بالقمة، وأن لا لقاءات مرتبة في هذا الشأن.

إلى ذلك، عاد وأوضح أنه مستعد للتفاوض مع أي عضو في قمة العشرين، التي ستعقد الشهر المقبل في إندونيسيا.

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