"الخارجية" تدين جريمة إعدام الطبيب أبو التين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، وأدت إلى استشهاد الطبيب عبد الله أبو التين (43 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في جنين.



ورأت الوزارة، هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا، وأن استهداف الأطباء والطواقم الطبية والصحفية ورجال الإسعاف انتهاك جسيم للقانون الدولي، وانتهاك لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.



واعتبرت أن هذا التصعيد ضد شعبنا يتم بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب.



وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها.



وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، كما وعلى المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمجرمين.



رام الله - دنيا الوطن