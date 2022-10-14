شؤون فلسطينية

(فدا) يؤكد ترحيبه بإعلان الجزائر ويدعو للمباشرة بتطبيق بنوده كافة

(فدا) يؤكد ترحيبه بإعلان الجزائر ويدعو للمباشرة بتطبيق بنوده كافة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن العبرة بعد التوقيع على (إعلان الجزائر) الذي نرحب به أشد الترحيب هو المباشرة الفورية بتنفيذ بنوده كافة، داعيا كل الأخوة والرفاق في فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني إلى العمل سريعا من أجل تحقيق ذلك بالتعاون مع فريق العمل الجزائري والعربي المكلف بالإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وأضاف (فدا) أنه يقدر ويثمن عاليا الجهود التي بذلتها القيادة الجزائرية لإنجاح جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ورعايتها واستضافتها هذه الجلسات وعملها الحثيث الذي كلل بالاتفاق على إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوقيع جميع الفصائل المشاركة عليه.

كما أعرب (فدا) عن تقديره العالي لاستعداد القيادة الجزائرية لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد والذي نص إعلان الجزائر على  " إجراء انتخاباته في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان".

وأوضح (فدا) أنه سيتعاون وكله ثقة بتعاون باقي الأخوة والرفاق في فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني مع الأشقاء في الجزائر من أجل التطبيق الفوري والأمين والدقيق لكافة  بندود إعلان الجزائر.

وختم (فدا) بيانه بالتأكيد على أن إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام هو أقل القليل الذي يمكن أن تقديمه لشعبنا الفلسطيني تقديرا للصمود الأسطوري والتضحيات الجسام التي يسطرها في وجه آلة الحرب والاجرام الإسرائيلية، وحتى تكتمل الصورة ويتعزز الصمود ويشتد عود المقاومة الشعبية الفلسطينية الباسلة، لا بد من المباشرة فورا بتطبيق بنود هذا الإعلان بما في ذلك " إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع".

أخبار ذات صلة

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

إصابات واعتداء على &#34;إسعاف&#34; خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابات واعتداء على "إسعاف" خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

جيش الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

جيش الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

ارزيقات: مقتل مواطن في شجار عائلي بجنين

ارزيقات: مقتل مواطن في شجار عائلي بجنين

دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية بمخيم عايدة توزعان المنحة الجامعية على طلبة المخيم

دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية بمخيم عايدة توزعان المنحة الجامعية على طلبة المخيم

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيد الطبيب أبو التين

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيد الطبيب أبو التين

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

بكيرات: نحن أمام أيديولوجيا خطيرة تريد نسف القداسة بالأقصى

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

سبع عمليات إطلاق نار و7 إصابات في صفوف الاحتلال بالضفة

إصابات واعتداء على &#34;إسعاف&#34; خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابات واعتداء على "إسعاف" خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

جيش الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

جيش الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية بمخيم عايدة توزعان المنحة الجامعية على طلبة المخيم

دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية بمخيم عايدة توزعان المنحة الجامعية على طلبة المخيم

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيد الطبيب أبو التين

جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيد الطبيب أبو التين

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الطبيب أبو التين

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الطبيب أبو التين

منوعات

شاهد: رد فعل زوج وفاء عامر على مشهدها الجريئ والصادم مع محمد رمضان

شاهد: رد فعل زوج وفاء عامر على مشهدها الجريئ والصادم مع محمد رمضان

شاهد: تغير كبير في ملامح الدكتورة خلود بعد ظهورها من دون مكياج

شاهد: تغير كبير في ملامح الدكتورة خلود بعد ظهورها من دون مكياج

دنيا بطمة توجه رسالة قوية وصادمة لحبيبها السابق والجمهور يهاجمها

دنيا بطمة توجه رسالة قوية وصادمة لحبيبها السابق والجمهور يهاجمها

مي عز الدين تفي بوعدها للجمهور.. شاهد ماذا فعلت

مي عز الدين تفي بوعدها للجمهور.. شاهد ماذا فعلت

بعد خلافاتهم العلنية.. شاهد كيف رد مصطفى كامل على تهنئة هاني شاكر

بعد خلافاتهم العلنية.. شاهد كيف رد مصطفى كامل على تهنئة هاني شاكر

شاهد ماذا قالت ياسمن عز عن الانتقادات التي واجهتها بسبب الرجال

شاهد ماذا قالت ياسمن عز عن الانتقادات التي واجهتها بسبب الرجال

الوسط الفني شتعل غضبًا بسبب الراحل سمير صبري

الوسط الفني شتعل غضبًا بسبب الراحل سمير صبري

سميح ساويرس يكشف عن مفاجأة صادمة حول مهرجان الجونة السينمائي

سميح ساويرس يكشف عن مفاجأة صادمة حول مهرجان الجونة السينمائي

شاهد: فنانة شهيرة تكشف عن تحول ميولها الجنسية بعد عمر 64 عام

شاهد: فنانة شهيرة تكشف عن تحول ميولها الجنسية بعد عمر 64 عام

شاهد: ابنة أصالة تخرج للجمهور وتكشف هذا السر عن والدتها

شاهد: ابنة أصالة تخرج للجمهور وتكشف هذا السر عن والدتها

عربي

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

العراق: أول تصريح من رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

الرئيس اللبناني: وافقنا على اتفاقية ترسيم الحدود لأنها تتجاوب مع مطالبنا

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

عبد اللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

للمرة الثانية.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية